Первые фото и подробности: сын Бекхэмов и наследница миллиардера сыграли свадьбу

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/voguemagazine

Наследница миллиардера Никола Пельтц и старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин связали себя узами барка, передает CNN.

Свадьба прошла в субботу, 9 апреля, в Палм-Бич, в поместье отца невесты.

Отмечается, что молодожены продали права на эксклюзивную съемку журналу Vogue.

Никола предстала в платье от Valentino, сшитом на заказ креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли. Как пишет издание, Никола дважды летала в Рим, чтобы встретиться с ним. Свой наряд она дополнила перчатками и вуалью. Собрать образ невесты ей помогала звездный стилист Лесли Фримар.

Жених был одет костюм от Dior, дополненный бриллиантовой булавкой, подаренной ему родителями невесты.

На торжестве присутствовали звездные гости: родители жениха Дэвид и Виктория Бекхэм, дедушка Бруклина, сестра Николы Бриттани, участница Spice Girls Мелани Си, шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс и другие.

Мать жениха Виктория Бекхэм выбрала наряд собственного модного бренда – длинное серебристое платье.

Бекхэм и Пельц также сотрудничали с гуманитарной благотворительной организацией Care и призывали гостей делать пожертвования от их имени в поддержку гражданских лиц, пострадавших от войны в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964631-pervye-foto-i-podrobnosti-bruklin-bekhem-i-nikola-peltts-sygrali-svadbu/