Переехавшая в Дубай жена Моргенштерна рассказала о пережитом самом трудном периоде

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, супруга эпатажного российского рэпера Моргенштерна, призналась, что после переезда в Дубай пережила самый тяжелый период в своей жизни. Девушка заявила, что "вылезла из всего этого сама", передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Дилара пообщалась с подписчиками, которые стали интересоваться ее душевным состоянием.

Осенью прошлого года девушка вместе с мужем уехала из России в Дубай. Поклонники спросили, можно ли назвать это переездом.

"Не было какого-то конкретного "переезжаем!". Просто пока здесь, кстати, уже почти полгода в Дубае. Здесь очень быстро летит время", - ответила блогерша.

При этом, как она призналась, период жизни в ОАЭ оказался для нее очень сложным.

"Самый трудный период в жизни - все время жизни в Дубае. Звучит, конечно, как-то "на зажравшемся", но я сейчас предельно честна. Только после дня рождения начала приходить в себя и сейчас, как я считаю, полностью восстановилась", - поделилась Дилара.

Супруга музыканта также рассказала, как справляется с застоями в творчестве и сложными моментами.

"Как вы могли заметить, я просто исчезаю, ахах. Вообще я пропадаю по двум причинам: либо все слишком хорошо, либо все слишком плохо. Сейчас был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни. Как, наверное, и у всех, но меня очень устраивает итог и то, что я вылезла из всего этого сама. Депрессняков у меня не было, но я была очень к этому близка, прям еще чуть-чуть и мне бы такой диагноз поставили, обалдеть! Но нет, я обошла этот недуг стороной и сейчас сверкаю!" - похвасталась звезда соцсетей.

Вокруг пары Моргенштерна и Дилары сейчас муссируются слухи об их разводе. Однако сами супруги на эту тему отмалчиваются, не давая никаких комментариев.

Зинатуллина лишь заявила, что ждет очередной трек рэпера, как и все предыдущие его песни.

Напомним, ранее Алишер Моргенштерн и его супруга Дилара сделали неожиданное заявление, которое вызвало недоумение у фанатов. В нем говорилось о разводе, однако многие поклонники не восприняли его всерьез, посчитав шуткой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964139-pereehavshaya-v-dubay-zhena-morgenshterna-rasskazala-o-perezhitom-samom-trudnom-periode/