"Может, переехать уже навсегда?": Алуа Конарова задумалась о своем местожительстве

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова задумалась о том, какую страну выбрать для своего постоянного места жительства. Она заявила, что есть обстоятельства, из-за которых пока не может вернуться на родину, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Конарова, прилетевшая из Турции в Казахстан, опубликовала несколько фотографий из Алматы.

"Кайфую от пребывания в родном городе. Улетать совсем не хочется, но есть обстоятельства, по которым пока вернуться не могу. На чужбине любовь к родине гипертрофирована. Да и точку в карьере я ведь так и не поставила", - порассуждала Алуа.

Продюсер призналась, что ей "хочется все же сделать то, о чем мечтала много лет".

"А может, уже и не стоит париться и смириться с происходящим и переехать уже навсегда?Чтобы не скончаться от депрессии и бессонницы, решила не заморачиваться, отпустить ситуацию и дать жизни свободное течение. Как будет, так будет", - высказала свои мысли Конарова.

Напомним, ранее мы писали, что казахстанский продюсер Алуа Конарова рассказала о жизненном кризисе, который ей пришлось пережить в Турции с началом пандемии. При этом она отметила, что в той стране ей за год удалось сделать то, что не получалось никак в Казахстане. Тем не менее, продюсер призналась, что очень хочет вернуться в родную страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963980-mozhet-pereehat-uzhe-navsegda-alua-konarova-zadumalas-o-svoem-mestozhitelstve/