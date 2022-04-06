"У таких людей болит душа": Дана Есеева о хейтерах и их сообщениях (видео)

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогерша Дана Есеева высказалась о хейтерах и неприятных словах, которые они пишут другим. Звезда соцсетей заявила, что у таких людей просто болит душа, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Дана, которая сейчас наслаждается красотами Дубая, оставив дома мужа и пятерых детей, решила порассуждать о своих недоброжелателях.

"Если человек пишет вам плохие слова в сетях, это крик души. На самом деле ему нужна помощь. Так как своя жизнь его абсолютно не устраивает. Он ищет внимание. Мы не знаем, что у него внутри, может, большая рана, о которой он молчит.

У таких людей болит душа, они хотят быть услышанными. Но рана так глубоко, что он сам не понимает, что болит. Поэтому сначала подумайте, спорили ли бы вы с таким человеком, встретившись вживую. Вряд ли", - заявила Есеева.

Блогерша отметила, что таким людям "можно только пожелать быстрее прийти к целостности и осознанности".

"В конце концов, все люди к этому и придут. Просто мы не знаем, кто в какой период, в какой жизни. Вокруг столько прекрасного, лучше наслаждаться этим, чем тратить время на негатив", - пофилософствовала супруга Мейржана Туребаева.

Напомним, ранее мы писали, что Дана Есеева рассказала, как выбралась из послеродовой депрессии и стала бизнесвумен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963667-u-takih-lyudey-bolit-dusha-dana-eseeva-o-heyterah-i-ih-soobscheniyah-video/