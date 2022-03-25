"Сражаться с ними - занятие бессмысленное": Мурат Мутурганов высказался о хейтерах

Мурат Мутурганов. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Казахстанский артист Мурат Мутурганов высказался о таком понятии, как хейтерство. Он считает, что бороться со злопыхателями в Сети бессмысленно, поскольку эта агрессия неискоренима, передает NUR.KZ.

Мурат Мутурганов считает, что хейтерство - это индикатор успеха.

"Если о вас говорит хейтер, значит вы идете верной дорогой. Вы интересны людям, и у вас все хорошо с перспективами на будущее. Посмотрите на Ольгу Бузову: собаки лают - караван идет. Хейтер нам не враг. Это аксиома. И с ним не нужно бороться.

Любая агрессия в сторону хейтера будет похожа на борьбу с ветряными мельницами. А сражаться с ними - занятие бесперспективное и бессмысленное", - отметил артист цирка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Мутурганов уверен, что хейтерство не искоренить.

"Хейтерство вечно, как первозданное зло. Лучше помните о том, что добро побеждает зло только в детских сказках, а в жизни оно идет с ним рука об руку. И никого это не напрягает", - заключил Мурат.

Подписчики полностью с ним согласились. Как и в прошлый раз, когда артист высказывался по поводу воспитания детей. Тогда Мурат отметил, что из ребенка нужно формировать личность, родителям прежде нужно воспитать себя и стать для него примером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962077-srazhatsya-s-nimi-zanyatie-bessmyslennoe-murat-muturganov-vyskazalsya-o-heyterah/