"Из ребенка нужно формировать личность": Мурат Мутурганов высказался о воспитании детей

Мурат Мутурганов с отцом и сыном. Фото: instagram.com/muturganov_murat

Артист цирка Мурат Мутурганов поразмышлял на тему воспитания детей. Он отметил, что прежде всего нужно воспитать себя и стать примером для своего ребенка, передает NUR.KZ.

Мурат Мутурганов является любящим отцом, у него подрастает сын Майкл, который уже знаком с азами циркового искусства.

"Для меня воспитание подразумевает под собой передачу определенных навыков и умений от родителей ребенку. На самом деле, из ребенка нужно формировать личность!

Ведь каждый человек должен иметь свое мнение. Есть тонкая грань между гиперопекой и воспитанием. Наша цель - ее найти!" - считает Мурат (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артист уверен, что родителям нужно прежде всего воспитать самих себя.

"С раннего детства ребенок начинает познавать мир и смотреть на поведение родителей. Поэтому нужно следить не только за воспитанием своего чадо, но и за воспитанием самих себя!" - отметил он.

Ранее Мурат писал также, что для него означает семья. Он считает, что семья - важнейшая и первостепенная ценность человека.

Мы писали также, что Мурат Мутурганов рассказал о трудностях в период пандемии. А летом прошлого года он сообщил о том, что скончалась его мама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958836-iz-rebenka-nuzhno-formirovat-lichnost-murat-muturganov-vyskazalsya-o-vospitanii-detey/