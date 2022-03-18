"Родители давали по 200 рублей": Адель Вейгель призналась, что в юности ей не хватало денег

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Звезда "Холостяка" Адель Вейгель всегда мотивирует своих подписчиков добиваться поставленных целей. Девушка ставит в пример себя, отмечая, что шла к успеху самостоятельно, передает NUR.KZ.

Адель заверила своих подписчиков, что не всегда была обеспеченной.

"Вы мне пишите: "Тебе хорошо в Дубае, красивая от природы, уверенная". А вы меня знали до Instagram? Ну серьезно? Всегда, когда мы видим кого-то успешного, сразу идет вот это: "А он успешный". Или вот это мое любимое: "Да ее сто процентов обеспечивают!" - рассказала Вейгель.

Сторис Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Модель до сих пор благодарна родителям за то, что они ее не разнежили.

"А что, если я не всегда отдыхала в Дубае, я не всегда была уверена, у меня не всегда были деньги?! Да! Мне вообще родители давали по 200 рублей, как хочешь, так и живи. Я сейчас вспоминаю это, и я им очень благодарна. За то, что дали мне так мало, но одновременно так много! Именно отсутствие денег и шикарной жизни подтолкнули меня стремиться и добиваться!" - поделилась Адель.

Сторис Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница "Холостяка" уже рассказывала, как научилась любить себя. Девушка призналась, что у нее была заниженная самооценка, она многое терпела. Разобраться в себе ей помог психолог.

"У меня были такие проблемы, как и у вас: желание всем понравиться, я не умела отстаивать свои границы... Только сейчас я знаю, как с этим справиться. Терпеть - позиция жертвы. Я с этим работала долго. И не одна, а с моим психологом. Я не умела выражать злость и даже боялась этого", - без утайки рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961514-roditeli-davali-po-200-rubley-adel-veygel-priznalas-chto-v-yunosti-ey-ne-hvatalo-deneg/