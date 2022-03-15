"Кайфую от каждого прожитого дня": Адель Вейгель рассказала, как научилась любить себя

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница шоу "Холостяк" Адель Вейгель рассказала о том, как поборола неуверенность и научилась любить себя. Девушка отметила, что старается жить полной жизнью и призывает своих подписчиц к этому, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Адель, что делает ее счастливой сейчас.

"Я всегда с вами честна! И по-другому не могу. Я заряжаю себя! Обожаю и люблю себя! Я забочусь о себе! Ведь вся эта сексуальность, окрыленность начинается изнутри! Ни с одежды, ни с наличия бабла, а с себя!" - заявила она.

Вейгель призналась, что старается наслаждаться каждым днем. И советует это делать и другим.

"Девочки, это так круто чувствовать себя "на чиле, на расслабоне". Я кайфую от каждого прожитого дня. Я уверена, что каждая из нас рождена звездой, только нужно научиться правильно светить", - отметила Адель.

Сторис Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Модель призналась, что обращалась к психологу, который помог ей разобраться в себе.

"Нас с детства воспитывают, как могут, как родители привыкли, в жизни мы сталкиваемся с разными проблемами. Это все накапливается и формирует нас.

Вы никогда не станете богаче, чем есть сейчас, если не измените мышление, вы никогда не найдете идеальную для себя пару, если не измените мышление.

Для того, чтобы думать иначе, действовать иначе, вам нужна помощь. Я тому пример. Я родилась не в Москве, я не всегда была уверенная и богатая, представьте, у меня тоже были комплексы в отношениях с молодыми людьми", - рассказала она.

Сторис Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Напомним, недавно звезда "Холостяка" раззадорила Сеть, позируя в приспущенных в джинсах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960855-kayfuyu-ot-kazhdogo-prozhitogo-dnya-adel-veygel-rasskazala-kak-nauchilas-lyubit-sebya/