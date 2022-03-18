"Хотелось доказать себе, что я добьюсь": Асель Садвакасова о детстве и начале карьеры

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала о детстве и о том, как воспринимала отказы на кастингах в начале карьеры. Актриса отметила, что трудности ее закалили и помогли достичь желаемого, передает NUR.KZ.

Накануне вернувшаяся на Бали Асель Садвакасова впечатлила соцсети. Она также пообещала, что снова будет активной в Instagram. Асель сдержала обещание и ответила на ряд вопросов своих подписчиков.

Сторис Асель Садвакасовой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актрису спросили о детстве, каким оно было. Она рассказала, что была бойким ребенком.

"Абсолютно стандартное детство, кто родился в 80-х. Выросла в городе Житикара, училась в школе на "отлично", ходила в музыкальную школу, на танцы.

С детства была гиперактивная и шустрая. Это пригодилось мне везде. Лазила по деревьям, бегала во дворе, ходила на речку, обожала свой город. Сейчас думаю, как хорошо, что я приехала в Алматы уже в 15 лет.

Согласитесь, коренные алматинцы, есть в вас небольшая лень и вы никуда не торопитесь. У вас все это было с детства, а приезжим приходилось покорять, и это круто.

Самая шикарная школа жизни. Алматы исполнил почти все мои мечты", - призналась Асель, опубликовав свои детские фотографии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Асель Садвакасовой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Асель Садвакасова - успешный кинопродюсер и талантливая актриса. Поклонники поинтересовались, были ли у нее неудачные собеседования в начале карьеры.

"Нет, я ходила на кастинги и мне отказывали. Злилась жутко, при этом еще больше хотелось доказать себе самой, что добьюсь - и добилась.

Не нужно воспринимать отказ за личное, что именно ты не подходишь. Не подходит твой навык, опыт. И еще золотое правило - доверяйте Всевышнему.

Если не получилось - благодарите. Значит, это не ваше, значит, вам уготовано лучше. Развивайте себя еще больше, двигайтесь дальше. Отказы закаляют", - отметила она.

Сторис Асель Садвакасовой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961414-hotelos-dokazat-sebe-chto-ya-dobyus-asel-sadvakasova-o-detstve-i-nachale-karery/