"Такая нежная": вернувшаяся на Бали Асель Садвакасова впечатлила соцсети

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса, певица и кинопродюсер Асель Садвакасова рассказала о том, что вновь находится на Бали. Фанаты отметили, что Асель буквально светится изнутри, передает NUR.KZ.

Асель Садвакасова порадовала своих подписчиков в Instagram, сообщив, что будет общаться с ними чаще. С момента последней ее публикации прошла неделя.

"Снова с вами. Начинаю в рабочем режиме. Потеряли?" - отметила она.

Актриса рассказала, что вернулась на Бали, где чувствует себя комфортно. Отметим, что недавно Асель указывала на фото, что находится в Дубае.

"Я вернулась на Бали. Могу сказать смело, Бали - теперь мой второй дом", - призналась она.

Подписчики не могли не отреагировать на появление в соцсети своей любимицы. Они отметили, что актриса очень похорошела.

"С возвращением", "Такая нежная", "Красотка, легкая, воздушная, от вас веет теплом", "Вы супер", "Вы светитесь", "Мелодия заряжает", "Красавица! Желаю всего доброго! Всех благ!", "Энергия прям на высшем уровне", "Аллах был в отличном настроении, когда создавал такую сногсшибательную красотку, как ты", "Всегда выглядите шикарно", "Лучезарная", - написали они.

Ранее мы писали, что Асель Садвакасова переехала в Москву. После актриса рассказала о переменах в жизни и поделилась снимками из сказочного Бали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961206-takaya-nezhnaya-vernuvshayasya-na-bali-asel-sadvakasova-vpechatlila-sotsseti/