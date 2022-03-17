"Хотят, чтобы мы были покрыты": надевшая паранджу Байзакова рассказала о реакции брата (фото)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова, часто эпатирующая публику своими откровенными нарядами, решила примерить паранджу. Актриса рассказала, как ее брат отреагировал на такой вид, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Байзакова выложила фото в мусульманском одеянии.

"Нашла паранджу, которую покупала в Стамбуле. Сначала Али испугался, так как не ожидал в темноте, но потом мужская половина начала говорить, что я так красивее выгляжу. Наши мужчины так и хотят, чтобы мы были покрыты, и готовы делать бесконечные комплименты", - рассказала Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Накануне звезда соцсетей праздновала свой день рождения. И в честь этого ее брат оставил на своей странице нежное и трогательное признание, опубликовав архивные кадры из детства и юности с участием Айжан.

"Спасибо Всевышнему, что подарил мне такую сестру. Мы с детства не умели друг другу выражать братскую любовь и частенько ругались. Но ты всегда знай, что я тебя искренне безумно люблю. Что бы в этой жизни ни было, я готов перегрызть за тебя", - заявил Алихан Байзаков.

"Без обид, скорее, она перегрызет любого за тебя", "Тебе повезло с сестрой. Она у тебя сильная, умная, красивая", "Лучший братишка", "Как трогательно", "Видео вызывает тысячу эмоций", - отреагировали пользователи соцсети на пост и видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961140-hotyat-chtoby-my-byli-pokryty-nadevshaya-paranzhu-bayzakova-rasskazala-o-reaktsii-brata-foto/