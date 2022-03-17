"Первый молодой человек был бандитом": Ольга Бузова рассказала, сколько у нее было романов

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова рассказала, сколько у нее было романов за 36 лет, и пояснила, чем каждый раз заканчивались эти отношения. По словам телеведущей, среди ее экс-бойфрендов есть настоящий бандит, "идеальный бывший" и люди, преследовавшие свои корыстные цели, передает NUR.KZ.

Обо всех своих романах Бузова рассказала в Telegram-канале, отвечая на вопрос подписчика.

"Я буду говорить про серьезные отношения. У меня их было немного! И я никогда особо их не скрывала до сегодняшнего момента. Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то, что говорить, но и вспоминать! Меня папа реально спасал потом от него. Мне было 17 лет, и все закончилось грустно. Сейчас я даже не знаю, жив ли он, надеюсь, да", - написала Оля.

После того юноши у нее была романтическая связь с участником "Дома-2", которая длилась более трех лет.

"Потом были отношения с Тимофеем! Я его до сих пор называю "мой идеальный бывший". Отношения были три года. Знаете, бывает такая несправедливость, вы любите взаимно, но вместе не можете быть. Но вот как-то что-то и не получается. Расставались, любя. Сложно. Но достойно. Поэтому до сих дружим. И с его семьей тоже. А он до сих пор общается с моей мамой", - пояснила телеведущая.

За теми отношениями последовал брак с Тарасовым. Этот роман продлился около шести лет. А в 2018 году Ольга придумала реалити-шоу "Замуж за Бузову" и влюбилась.

"Но он оказался реально мудаком, который просто хотел получить от меня денег! Хотел на них разводить. Но спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду! А затем я вновь по-настоящему полюбила. Полтора года длились последние серьезные отношения. Я так верила в нас, что готова была на все, чтобы у нас только все получилось. Но мой мужчина, как выяснилось, к сожалению, преследовал другие цели.

Вот и все! Мне кажется, что за 36 лет шесть серьезных отношений - это нормально", - порассуждала Бузова.

Напомним, ранее Бузова призналась, что скучает по Даве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961193-pervyy-molodoy-chelovek-byl-banditom-olga-buzova-rasskazala-skolko-u-nee-bylo-romanov/