"Я его реально любила": Бузова призналась, что скучает по Даве
Ольга Бузова призналась, что очень скучает по Даве. Телеведущая заявила, что порой ее "жестко накрывает", передает NUR.KZ.
Поклонники поинтересовались у Ольги, скучает ли она по бывшему Давиду Манукяну. В своем Telegram-канале она честно ответила на их вопрос.
"Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил, и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви. Я его реально любила", - неожиданно призналась певица.
Подписчики Бузовой отреагировали на ее заявление.
"Если любишь, прости", "Мне очень нравилась ваша пара!", "Помиритесь", "Красивая пара была , может, помиритесь", "И вы до сих пор любите друг друга, это видно, родная", "Ну, так вернись к нему", - посоветовали одни.
Некоторые же написали, что Ольга еще встретит своего человека.
"Ты достойна другого мужчины", "Ниче, найдет другой", "Держись, Оль, это всегда больно", "Ну и не нужен он тебе, значит не твой человек", "Ну, ничего, найдешь ты свое счастье. Ты достойна лучшего", "Забудь как страшный сон", - высказались фанаты.
Напомним, Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в январе прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961135-ya-ego-realno-lyubila-buzova-priznalas-chto-skuchaet-po-dave/