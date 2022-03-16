"Я его реально любила": Бузова призналась, что скучает по Даве

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова призналась, что очень скучает по Даве. Телеведущая заявила, что порой ее "жестко накрывает", передает NUR.KZ.

Поклонники поинтересовались у Ольги, скучает ли она по бывшему Давиду Манукяну. В своем Telegram-канале она честно ответила на их вопрос.

"Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил, и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви. Я его реально любила", - неожиданно призналась певица.

Подписчики Бузовой отреагировали на ее заявление.

"Если любишь, прости", "Мне очень нравилась ваша пара!", "Помиритесь", "Красивая пара была , может, помиритесь", "И вы до сих пор любите друг друга, это видно, родная", "Ну, так вернись к нему", - посоветовали одни.

Некоторые же написали, что Ольга еще встретит своего человека.

"Ты достойна другого мужчины", "Ниче, найдет другой", "Держись, Оль, это всегда больно", "Ну и не нужен он тебе, значит не твой человек", "Ну, ничего, найдешь ты свое счастье. Ты достойна лучшего", "Забудь как страшный сон", - высказались фанаты.

Напомним, Ольга Бузова объявила о расставании с Давой в январе прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961135-ya-ego-realno-lyubila-buzova-priznalas-chto-skuchaet-po-dave/