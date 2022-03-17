Лолита Милявская рассталась с бойфрендом и высказалась о любовной зависимости

Лолита Милявская. Кадр видео: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская рассказала, что рассталась со своим бойфрендом. Она также высказалась о любви и болезненной зависимости.

В своем интервью изданию "7 дней" Лолита рассказала, как во время карантина по COVID-19 получила от друзей немыслимое количество еды.

"Я карантинила десять дней, и действительно, все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — даже он завалил всю квартиру цветами и продуктами", - похвасталась звезда.

Упомянувшая о своем расставании с мужчиной певица также высказалась о любви и зависимости.

"Если болезненная зависимость, она к любви не имеет никакого отношения, это расстройство нервной системы, психической, или неспособность отказать. Потому что болезненная любовь обязательно предполагает неприятие с той стороны или манипуляции. Все психологи и психиатры предупреждают о том, что появление бабочек в животе не говорит о здоровом чувстве, с этим надо аккуратно, а лучше просто избегать", - прокомментировала знаменитость.

Лолита считает, что настоящая любовь может быть только взаимной.

"Любовь — она всегда обоюдная, даже к дивану, дивану нравится, что ты на нем лежишь, он не скрипит, ты за ним по­ухаживала, вовремя что-то подвернула, и он с тобой засыпает, и тебе с ним хорошо, у тебя спина не болит. Я уже не говорю про любовь человеческую. Особенно хорошо, когда рядом единомышленник", - заявила Милявская.

По ее мнению, любовь не должна приносить напряжение даже во время ссор, так как она приносит покой.

"Секс тут ни при чем. Точнее, это важная составляющая, но еще важнее внутренний комфорт и обоюдные поступки. От поступков не бывает никаких бабочек в животе", - убеждена Лолита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961152-lolita-milyavskaya-rasstalas-s-boyfrendom-i-vyskazalas-o-lyubovnoy-zavisimosti/