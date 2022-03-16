"Воровала картошку, волокла на себе мешок": Лолита рассказала о своей трудной жизни

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская рассказала о трудностях, которые ей в жизни пришлось пережить. По словам звезды, когда-то ей пришлось воровать картошку и жить на один мешок всю зиму.

Воспоминаниями о студенческих временах Лолита поделилась в интервью "7 дней".

"Чего только не пришлось пережить! Помню, я воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Надо было не просто прокормиться, но и оплатить комнатку в полуподвале", - поведала знаменитость.

По ее словам, такой мешок украденной картошки спасал в тех обстоятельствах.

"Он весил больше, чем я. Несла его на горбу, было тяжело, но, когда кушать хочешь, унесешь все что угодно, хоть цистерну. Нас, конечно же, поймал председатель колхоза, но, войдя в положение, отпустил. Сказал: "Да ладно уж, берите, господи, от одного мешка мы не обеднеем", - призналась Милявская.

Она отметила, что той картошкой она и три ее однокурсника питались полгода.

По рассказам певицы, сейчас ей часто приходится слышать, что она сделала операцию по похудению. Сама же Лолита утверждает, что к подобным хирургическим вмешательствам не прибегала.

"Если бы я отрезала излишки, то своим коллегам дала бы телефон хирурга и сказала: "Вот, проверила на себе". Но поскольку я просто консультировалась с эндокринологом и включала силу воли, то всем давала ее телефон. За что впоследствии и получила. У нее и так запись года на три вперед. А после моей публикации в интернете — конечно, сделанной с самыми благими намерениями — график обрушился. Мне пришлось обещать, что я больше не буду делать никаких постов благодарности", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1960956-vorovala-kartoshku-volokla-na-sebe-meshok-lolita-rasskazala-o-svoey-trudnoy-zhizni/