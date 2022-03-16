Айжан Байзакова рассказала о своих сбывшихся мечтах и расплакалась от поздравлений (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова отметила 27-летие. Ее близкие довели девушку до слез своими поздравлениями, а сама она рассказала о том, какие ее детские мечты сбылись, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан призналась, что благодарна за то, что все ее мечты сбылись.

"Ты достойна корон. В первую очередь хочу поблагодарить Бога за все что у меня есть: за жизнь, за моих близких, за друзей, за сына, за хлеб. Недавно я открыла свой дневничок 2007 года, где я писала свои мечты (хочу быть известной, хочу крутую машину, быть красивой, путешествовать), и была в шоке ,что сбылось все до мелочей, а где то даже больше, чем я хотела", - написала Байзакова.

Актриса отметила, что как будто живет в другой реальности.

"Как будто на самом деле сейчас сижу в своей маленькой комнате, пишу этот дневник и просто мечтаю, и мне все это кажется. С днем рождения, маленькая Айжик, все у тебя будет хорошо, будешь ты нравиться мальчикам, будешь свободной, не будешь бояться, не будешь думать о том, кто и что о тебе подумает", - заявила Айжан.

Близкие Айжан трогательно поздравили ее и довели этим до слез.

"Поздравьте ее все и напишите ей, что я ее люблю. Мы тебя очень сильно любим. Спасибо Всевышнему, что ты есть у меня в жизни", - написал Алихан Байзаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960924-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-svoih-sbyvshihsya-mechtah-i-rasplakalas-ot-pozdravleniy-video/