"Вот это разрыв!": разведенная Надин Серовски опубликовала фото с возлюбленным

Надин Серовски. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Блогер-миллионник Надин Серовски приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. Она поделилась кадрами с новым бойфрендом и заинтриговала подписчиков, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года инстадива рассталась с мужем, от которого имеет двоих детей. Недавно Надин Серовски восхитилась мудростью экс-супруга. А в этот раз опубликовала фото с новым возлюбленным, однако лица его так и не показала.

"О, Боже, наша первая съемка с мистером Х, в которого я, девчат, ну просто по уши… Он не просто так в образе огромного хоккеиста, я знаю, что многие уже вычислили нас.

Мы и не шифруемся, просто дайте пока надышаться. Я не просто так в образе маленькой куколки. Помните, музыкальные шкатулки? Только эта с реальной историей, да еще какой", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Блогер добавила, что понимает своих подписчиков, которым пока непривычно видеть ее с другим мужчиной. Но заверила, что это новая реальность, в которой она живет.

Она призналась, что полностью доверяет своему избраннику, поэтому решила опубликовать совместную с ним фотосессию в Instagram, который считает своим домом.

Подписчики прокомментировали ее пост.

"Вау, вот это разрыв!", "Мистер Х раскрыт не в полном формате", "Волшебные кадры", "А где лицо-то?", "Ну так совсем нечестно!", "Такая малышка рядом с ним", "Счастья вам", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961101-vot-eto-razryv-razvedennaya-nadin-serovski-opublikovala-foto-s-vozlyublennym/