"За все благодарна": блогер-миллионник Надин Серовски восхитилась мудростью экс-супруга

Надин Серовски с детьми. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Популярная российская инстадива Надин Серовски поблагодарила бывшего супруга за мужество и мудрость, а также за двоих детей. Она очень рада, что их отношения остались дружескими, ведь многим разведенным парам это не всегда удается, передает NUR.KZ.

В Instagram у Серовски 9,7 млн подписчиков. Надин умилилась новой фотосессии со своими детьми, отметив, что они были рождены в любви. Она также рассказала, как отреагировал ее четырехлетний сын на известие о разводе родителей.

Ребенок задал вопрос, почему папа больше с ними не живет, Надин пришлось поведать ему правду. В ноябре прошлого года Серовски рассталась с мужем Никитой, прожив девять лет в счастливом браке.

"Родиош, у папы с мамой свои отношения, тебя в них нет. Все по-прежнему хорошо, мама с папой дружат, и так сложилось, что мы теперь не вместе и живем отдельно.

Ты счастливый малыш, у тебя классное детство, у тебя есть оба родителя, мама, которая очень тебя любит и папа, который так же сильно тебя любит! Мы с тобой, и мы - твои папа и мама навсегда, ты и Афина очень нужные и любимые!" - сказала она сыну.

Блогер заверила, что ребенок все понял, на его настроении и поведении новость не сказалась никак. Она отметила, что говорила все, что исходило от сердца.

"Наши с Никитой дети навсегда останутся нашими любимыми общими детьми. Мы оба хотим одного и того же - чтобы Родя и Афи выросли с пониманием, что быть счастливыми - это не стыдно! И за это не надо бороться! Если чего-то хочется, ты можешь это делать, это и есть жажда жизни!" - заявила она.

Надин призналась, что очень рада тому, что они с супругом поддерживают добрые отношения.

"Финансово содержим детей мы оба. Безумно благодарна Никите за его мужество, мужскую мудрость и, конечно, наших красавцев! За все благодарна!" - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957963-za-vse-blagodarna-bloger-milionnik-nadin-serovski-voshitilas-mudrostyu-eks-supruga/