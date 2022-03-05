Звезда "Холостяка" Адель Вейгель раззадорила Сеть, позируя в приспущенных джинсах

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel

Участница шоу "Холостяк" Адель Вейгель вновь раззадорила свою аудиторию в соцсети. Она поделилась кадрами новой фотосессии, на которой позирует в приспущенных джинсах у стены, увешанной купюрами, передает NUR.KZ.

Адель не перестает удивлять свою почти полумиллионную аудиторию в Instagram. В этот раз девушка продемонстрировала фигуру в приспущенных джинсах. Внимание подписчиков привлекла стена, у которой позирует Адель. Она украшена денежными купюрами.

Ранее модель, которой приписывали роман с рэпером Тимати, предстала в не менее эффектном образе. Она примерила образ Барби.

"Не дружи с головой, пусть победит любовь", - подписала фотографии девушка.

Розовое мини-платье из латекса и ботфорты в тон не оставили равнодушными ее подписчиков. И если одни не поскупились на комплименты, другие принялись осуждать Адель.

"Мне импонирует Адель, но очень интересно, а есть у нее что-то в голове, кроме платьев, моды, развлечений?", "Не хватает Кена", "Красотка, рада видеть твои фото и наслаждаться твоей красотой", "Что-то вы сейчас все одинаковые", "Супер", "Кто еще видит сходство с Ани Лорак?", "Адель, ты просто вау", "Позорище! Отписка", - написали комментаторы.

Напомним, Адель Вейгель поделилась жаркими фотографиями с пляжа. А не так давно она вновь подразнила Сеть горячей фотосессией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959416-zvezda-holostyaka-adel-veygel-razzadorila-set-poziruya-v-prispuschennyh-dzhinsah/