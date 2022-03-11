"У каждого свое время!": Рано Умарова посоветовала не спешить замуж по требованию общества

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Отечественная певица Рано Умарова поразмышляла о том, когда девушке надо выходить замуж. Артистка считает, что вступать в брак нужно только тогда, когда встретится любимый человек, не боясь остаться "старой девой", передает NUR.KZ.

Рано решила поднять актуальную тему для представительниц прекрасного пола.

"Некоторые мои подруги делали опросник у себя в сторис, и что я вычитала там? Просто безобразие! Многие девочки (да-да, именно девочки, не девушки даже и тем более не престарелые женщины) до 30 лет так сильно переживают, что они не замужем и просят совета.

И такая вселенская боль между строк: "Мне уже 26 и я до сих пор не замужем, дайте совет? Я встречалась долго с парнем, а он меня бросил, мне 28", - написала Рано в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певица считает, что семью нужно строить по любви, а не по требованию общества.

"Девочки, вы чего? Вы же совсем молоденькие, у вас вся жизнь впереди. О чем вы переживаете? Бросил парень? Ну и пусть идет, значит, не ваше, да и вообще, вы не вещь, чтобы вас бросать, не котенок бездомный! Вы личность, вы целый мир!

Я понимаю вас, потому что сама была такая, и у меня включился "бзик" ближе годам к 27-ми, что типа: "О, Боже! Надо замуж! Все мои ровесницы замужем, детей нарожали, а я?!" - продолжила она.

Артистка поняла, что это было глупостью. Она не советует девушкам поддаваться панике.

"Девочки, не обманывайте себя, создавать семью надо не от того, что этого требует от вас родня, не потому что боитесь, что люди скажут! А тогда, когда встретите своего человека, который полюбит вас такую, какая вы есть, и вы научитесь уже любить!

А пока, раз вы задаете такие вопросы - внутри вы еще дети. Не говоря уже о биологическом возрасте, после 25-ти жизнь только начинается. Тем, кто до этого возраста нашел свою судьбу, супер, я желаю искренне счастья. А кто еще нет - это нормально, это не ужас!

У каждого свое время! Не идите по шаблонам. Найдите себя, ведь приход другого человека не решит ваши проблемы, не заполнит вашу пустоту внутри", - посоветовала артистка.

Ранее разведенная Рано Умарова ответила, почему не спешит под венец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960241-u-kazhdogo-svoe-vremya-rano-umarova-posovetovala-ne-speshit-zamuzh-po-trebovaniyu-obschestva/