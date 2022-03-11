"Я классная, шустрая келин": Салтанат Бакаева о гармонии в отношениях с родителями мужа

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева рассказала о том, как ей живется с родителями мужа и каких правил она придерживается, чтобы сохранить мир и гармонию в семье. Как отметила мать четверых сыновей, надо быть искренней и соблюдать личные границы близких, передает NUR.KZ.

Певица не раз отмечала, что ей комфортно жить с родителями мужа. У Салтанат спросили, какой должна быть женщина, живущая вместе со свекром и свекровью.

"Самое главное - надо быть искренней. Попадая в дом мужа, мы делаем все, чтобы понравиться и угодить родителям мужа. Это неправильно. Вас хватит на два-три месяца, может, на месяц, но потом вы устаете и начинаете проявлять свой истинный характер.

И с этого начинаются конфликты, недопонимание. Они привыкли уже к другой, а вы другая, поэтому всегда оставайтесь такими, какие вы есть! Если уж притворяться, то лучше ленивой притворитесь", - написала она в сторис Instagram.

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Фанаты поинтересовались, спорит ли она со своей свекровью.

"Не только со свекровью, но и со всеми старшими стараюсь не спорить. Любой вопрос решаем сообща, посоветовавшись. Не переходим личные границы друг друга", - отметила она.

Салтанат призналась, что считает себя хорошей невесткой.

"По-моему, я классная, шустрая келин", - заявила она.

Ранее Салтанат Бакаева рассказала о себе, отметив, что люди порой пользуются ее простотой.

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Сторис Салтанат Бакаевой. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960190-ya-klassnaya-shustraya-kelin-saltanat-bakaeva-o-garmonii-v-otnosheniyah-s-roditelyami-muzha/