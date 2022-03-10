"Мало таких, которые бы смогли очаровать мое сердце": Сиви Махмуди порассуждала о любви

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди ответила на вопросы подписчиков в соцсети, многие из которых касались ее личной жизни. Сиви отметила, что была бы рада влюбиться, но достойных мужчин, способных доказать свою любовь поступками, очень мало, передает NUR.KZ.

Жизнь Сиви Махмуди, которая призналась, что развелась с мужем, находится под пристальным вниманием фанатов. Им интересно, кто же завоюет ее сердце.

В этот раз Сиви вновь разговорилась с поклонниками. Он поинтересовались, получила ли она подарки от мужчин на 8 марта.

"Подарков очень много. А вам, я смотрю, все интересно", - написала она.

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Подписчики и сами понимают, что поверить в искренность отношений после развода нелегко.

"Испытать симпатию легко, а вот влюбиться трудно", - написал ей кто-то из подписчиков.

"Вы правильно говорите, мне хочется влюбиться. Но, к сожалению, мало таких молодых людей, которые бы смогли очаровать мое сердце и доказать своими поступками, что достойны любви", - ответила Сиви.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Немало среди подписчиков Сиви молодых парней, которые признаются ей в любви и желают познакомиться с ней поближе. Однако певица отвечает отказом, хотя комплименты от верных поклонников принимает охотно. Они отмечают, что у матери троих детей отличная фигура и Сиви выглядит, как юная чаровница.

Мы писали ранее, что Сиви Махмуди рассказала о планах в кино, генах и пластике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960108-malo-takih-kotorye-by-smogli-ocharovat-moe-serdtse-sivi-mahmudi-porassuzhdala-o-lyubvi/