"Коршуны уже налетели": Пригожин с Валерией сообщили о возвращении в Россию из Израиля

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о том, что они с Валерией возвращаются в Москву из Израиля, куда улетели недавно. Пригожин объяснил причину своей недолгой поездки, которая обросла слухами, передает NUR.KZ.

Иосиф Пригожин записал видео в Instagram, сидя в самолете.

"Экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок.

Выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму (в пандемию из-за ограничений не мог приехать к ней на 80-летний юбилей), а 8-го, к тому же, был 85-летний юбилей моей родной тети, которая мне как вторая мама, да и женский праздник никто не отменял.

А коршуны уже налетели. Я бы с удовольствием призвал бы всех недобросовестных писак к ответственности", - прокомментировал он.

Подписчики оставили свои отзывы. Они заявили, что не стоит отчитываться ни перед кем.

"Иосиф, здоровья вам, особенно мамочке и тетушке", "Вы замечательные", "Зачем оправдываться? Это ваша жизнь и, вообще, личное дело", "Ребята, вы просто молодцы. Родители - это святое", "Зеленой дороги, не обращайте внимания, у некоторых болезнь гадости писать", - отметили они.

Ранее мы писали, как Иосиф Пригожин слег с коронавирусом в Дубае. Позже продюсера распекли за участие в шоу "Маска" после болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959893-korshuny-uzhe-naleteli-prigozhin-s-valeriey-soobschili-o-vozvraschenii-v-rossiyu-iz-izrailya/