Ким Кардашьян потребовала немедленного развода после просьбы Канье Уэста вернуться

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян попросила суд ускорить бракоразводный процесс с Канье Уэстом. Она также попросила вернуть ей девичью фамилию.

На концерте в Лос-Анджелесе Канье, который теперь носит имя Йе, вышел на сцену и после исполнения песни Runaway публично попросил Ким вернуться к нему.

А на следующий день модель, которая присутствовала на концерте с детьми Нортом и Сентом, отправилась в суд, видимо, решив не внимать мольбам мужа. Ким также выразила желание вернуть свою девичью фамилию, пишет Cosmopolitan.

Кроме того, знаменитость попросила суд разделить вопросы развода и опеки над детьми. Это позволит ей быстрее добиться расторжения брака. Сообщается также, что супруги добиваются совместной опеки над их четырьмя детьми.

В последние месяцы, несмотря на объявление о расставании, пара часто появлялась вместе и Ким поддерживала мужа в его делах. Поклонники надеялись, что супруги смогут восстановить отношения и остаться вместе. Однако их надежды не оправдались.

При этом, как отмечает издание, она уже состоит в новых отношениях - у звезды роман с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст официально сменил имя, лишившись фамилии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946733-kim-kardashyan-potrebovala-nemedlennogo-razvoda-posle-prosby-kane-uesta-vernutsya/