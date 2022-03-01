"Если бы ты был жив": Жулдыз Омиргали опубликовала архивное фото с отцом
Экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали поделилась архивным снимком с родителями. Она растрогалась, вспоминая умершего отца, которому сегодня исполнилось бы 50 лет, передает NUR.KZ.
Жулдыз поздравила своего отца с юбилеем. Она сожалеет, что его нет с ними сейчас.
"Моя горная вершина, мой отец, если бы ты был жив, я бы устроила большой праздник в честь дня твоего рождения. С 50-летием, папа", - написала Жулдыз, опубликовав в сторис Instagram архивное фото с родителями.
На теплом семейном снимке Жулдыз еще совсем маленькая девочка с двумя косичками и белыми бантиками, рядом с ней молодые папа и мама. Отец широко улыбается на фото. Смеется и сама малышка Жулдыз.
Супруга певца Айкына Толепбергена отметила, что писала строки про любимого отца со слезами на глазах, поскольку сильно скучает по нему.
Жулдыз также поблагодарила своих подписчиков за поддержку, напомнив, что 1 марта казахстанцы отмечают День благодарности.
В свою очередь, подписчики никогда не скупятся на комплименты Жулдыз, отмечая ее певческий и актерский талант. Они всегда желают им с Айкыном семейного счастья.
Мы писали ранее, что Айкын улетел с супругой Жулдыз и детьми в США, где дал ряд концертов. Находящегося в Америке певца фанаты поздравили с 40-летием.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958662-esli-by-ty-byl-zhiv-zhuldyz-omirgali-opublikovala-arhivnoe-foto-s-ottsom/