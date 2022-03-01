"Если бы ты был жив": Жулдыз Омиргали опубликовала архивное фото с отцом

Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Экс-солистка "КешYOU" Жулдыз Омиргали поделилась архивным снимком с родителями. Она растрогалась, вспоминая умершего отца, которому сегодня исполнилось бы 50 лет, передает NUR.KZ.

Жулдыз поздравила своего отца с юбилеем. Она сожалеет, что его нет с ними сейчас.

"Моя горная вершина, мой отец, если бы ты был жив, я бы устроила большой праздник в честь дня твоего рождения. С 50-летием, папа", - написала Жулдыз, опубликовав в сторис Instagram архивное фото с родителями.

На теплом семейном снимке Жулдыз еще совсем маленькая девочка с двумя косичками и белыми бантиками, рядом с ней молодые папа и мама. Отец широко улыбается на фото. Смеется и сама малышка Жулдыз.

Супруга певца Айкына Толепбергена отметила, что писала строки про любимого отца со слезами на глазах, поскольку сильно скучает по нему.

Сторис Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Жулдыз также поблагодарила своих подписчиков за поддержку, напомнив, что 1 марта казахстанцы отмечают День благодарности.

В свою очередь, подписчики никогда не скупятся на комплименты Жулдыз, отмечая ее певческий и актерский талант. Они всегда желают им с Айкыном семейного счастья.

Мы писали ранее, что Айкын улетел с супругой Жулдыз и детьми в США, где дал ряд концертов. Находящегося в Америке певца фанаты поздравили с 40-летием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958662-esli-by-ty-byl-zhiv-zhuldyz-omirgali-opublikovala-arhivnoe-foto-s-ottsom/