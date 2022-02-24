"Как будто впервые родила": видео Салтанат Бакаевой с малышом вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Салтанат Бакаева. Кадр из видео: instagram.com/saltanat_bakayeva

Актриса Салтанат Бакаева поделилась коротким видео со своим малышом, которое широко обсудили ее подписчики в соцсети. Одни пожелали здоровья маме и мальчику, другие принялись ее поучать, передает NUR.KZ.

В конце января Салтанат Бакаева родила четвертого сына. Счастливая мама опубликовала видео в стиле TikTok, на котором запечатлелась сначала беременной, а затем уже с малышом на руках.

"Хуже всего, когда болеют дети или наши родители. Пусть наши близкие будут здоровы", - написала она.

Подписчики умилились видеокадрам и прокомментировали публикацию.

"Если бы было все так легко", "Если бы выносить ребенка было бы так просто, как на этом видео", "Будьте счастливы, пусть малыш растет здоровым", "Салтуша, как здорово, пусть растет на радость", - отметили фанаты и коллеги.

Однако не всем понравилось опубликованное видео. Моралисты принялись поучать многодетную маму.

"Зачем демонстрировать беременность, это женская тайна, выглядит не очень красиво", "Ой, перестань, дорогая, как будто только ты рожала", "Теперь осталось только сам процесс родов показать", "Как будто впервые родила, так и будет выкладывать видео?", "Только родившей женщине следует носить платок", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957744-kak-budto-vpervye-rodila-video-saltanat-bakaevoy-s-malyshom-vyzvalo-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-v-seti/