"Грешки за мной такие есть": Егор Крид рассказал о своем интиме в туалете самолета

Егор Крид. Фото: instagram.com/egorkreed

Певец Егор Крид признался, что у него был интим с девушкой в туалете самолета. Артист отметил, что это был его самый сумасшедший поступок, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Крида, был ли у него половой акт в общественном месте: в туалете, в примерочной.

На этот вопрос Егор ответил в своем Telegram-канале, рассказав о пикантной ситуации.

"Дорогие девушки, давайте разберемся по поводу этого вопроса замечательного, по поводу общественных мест, и был ли у меня там секс. Бывало, да, грешки за мной такие есть. Наверное, самое жесткое место - это, конечно же, самолет. Самое сумасшедшее, что я делал, потому что каждый раз, когда я сейчас летаю в самолете, и когда уж очень этого хочется, начинаешь думать: "А как ты вообще это мог когда-то провернуть? Как будто с тобой этого и не было".

Ну, в общем мы просто пошли в туалет, зашли вместе. Туалет там был большой, кстати. Не сказал бы, что это было суперудобно и супер как понравилось, и что это было суперэстетично, но для галочки - да, такой грешок был", - признался артист.

Про интим в примерочных он рассказывать не стал.

"Сохраню до следующих времен", - пообещал Крид.

Напомним, ранее мы писали, что Егор Крид стал резидентом ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957619-greshki-za-mnoy-takie-est-egor-krid-rasskazal-o-svoem-intime-v-tualete-samoleta/