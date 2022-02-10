"Теперь можно иметь много жен?": Егор Крид покинул Россию и стал резидентом ОАЭ (фото)

Паспорт Егора Крида. Фото: instagram.com/egorkreed

Российский певец Егор Крид стал резидентом ОАЭ. После этого он поинтересовался, можно ли ему иметь много жен, передает NUR.KZ.

О своем резидентстве Крид рассказал в Instagram.

"Резидент ОАЭ. P. S.: теперь можно иметь много жен?" - написал певец.

В карусели поста он опубликовал свое фото в традиционной арабской мужской одежде - белоснежной кандуре, а также собственный новый паспорт, выданный Объединенными Арабскими Эмиратами.

Поклонники сравнили Егора с шейхами, а также прокомментировали его желание иметь несколько жен.

"Красивый. P.S.: зачем иметь много жен, если можно иметь одну верную жену?", "Урок первый: нужно для начала справиться хотя бы с одно", "Ты себе одну сначала найди, шейх, блин", "Теперь пусть называют не бабником, а султаном", "Шипперы: ну все Валя, Клава, Нюша и Дина, ваш выход, больше не ссоримся", - пошутили подписчики.

А верный поклонницы тут же выразили готовность стать одной из его избранниц.

"Я могу быть одной из них", "Я первая, девочки, в очередь", "Шейх, которого я бы не развела на деньги", "Даже фотка на паспорте идеальна", "Прекрасен в любом образе", "Чур, одна из них - это я", - заявили фанатки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955507-teper-mozhno-imet-mnogo-zhen-egor-krid-pokinul-rossiyu-i-stal-rezidentom-oae-foto/