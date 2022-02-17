"Улыбка папина": Кентал показал подросшего сына и умилил Сеть (видео)

Кентал с супругой и сыном. Фото: instagram.com/kentalkz

Отечественный исполнитель Талгат Кенжебулатов, более известный под сценическим именем Кентал, порадовал своих подписчиков в соцсети, показав сына. Фанаты и звездные коллеги отметили, что малыш - точная копия своего отца, передает NUR.KZ.

В мае прошлого года казахстанский певец Кентал впервые стал отцом. Счастливый папа организовал красивую выписку жене и малышу из родильного дома. Мальчика назвали Азаматом. Долгожданный малыш украсил жизнь семейной пары.

Артист с гордостью показал подросшего сына и привел в восторг армию своих поклонников в Instagram. Они отметили, как сильно мальчуган похож на своего талантливого папу.

"Копия папы", "Маленькое сердечко", "Фотокопия", "Пусть твой род растет и процветает", "Ой, подрос как!", "Милашка, весь в папу", "Надо же, такое сильное сходство", "Уже так выросли?! Какой сладкий пацанчик", "Отцовство вам к лицу", "Сладкий, дай Аллах вашему дому мира и счастья", "Супер папа", "Улыбка папина, как бы не сглазить", - отметили они.

Лишь некоторые решили, что маленький Азамат похож на красавицу-маму. А кое-кто напророчил малышу карьеру актера.

"Талгат, прости, но сынок-красавец, в маму прям!", "Азаматик - прям будущий актер", - написали они.

Мы также писали, что молодая супруга Кентала рассказала об их знакомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956531-ulybka-papina-kental-pokazal-podrosshego-syna-i-umilil-set-video/