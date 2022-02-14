"С пацанами ходила на разборки": Байзакова рассказала, каким была подростком

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова рассказала о том, что, будучи подростком, больше общалась с мальчишками. Сейчас же Айжан пытается быть женственной, но замечает, что ей больше нравится мужской стиль одежды и "мужские" автомобили, передает NUR.KZ.

Блогер написала новый пост в Instagram, где рассказала о себе.

"В подростковом возрасте я часто ходила в спортивке сборной, сзади еще написано было Kazakhstan. Играла в футбол во дворе, общалась в школе с пацанами и ходила с ними на разборки, была как свой пацан.

Комфортнее я себя чувствую в мужской одежде и в мужской машине. Сейчас я пытаюсь все-таки миксовать и потихоньку срезать яички свои, но, кажется, тяжело получается, судя по моей походке.

Сегодня только заметила, что она у меня не меняется, пацана из района у меня не вытащить, как бы я ни хотела", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики поддержали блогера, отметив, что Айжан им нравится именно такой, какая есть.

"Айжан, братан", "Крутая вы все-таки", "Даже в черном ярче", "Вы такая дерзкая", "Наоборот, это круто. Вам очень идет", "Ты одновременно как пацан, а так же и женственная девчонка", "Как этому гелену идет его хозяйка", "Вся в черном, вплоть до юмора", "Баба с яйцами", "Доберманская стойка", "Лучшая казашка", - отметили они.

Напомним, Айжан Байзакова ответила на вопросы об изменах, предательстве друзей и невзаимной любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955986-s-patsanami-hodila-na-razborki-bayzakova-rasskazala-kakim-byla-podrostkom/