Айжан Байзакова ответила на вопросы об изменах, предательстве друзей и невзаимной любви

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова пообщалась со своими подписчиками и рассказала, что в ее жизни было, а чего не было. Девушка заявила, что она никогда не изменяла своим бойфрендам и не предавала друзей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан пообщалась с поклонниками, которые активно интересуются событиями ее жизни.

Так, один из них спросил, изменяла ли она когда-нибудь своим парням.

"Если есть к человеку чувства, не смотрю даже по сторонам", - категорично ответила блогерша.

Кроме того, актриса утверждает, что не играла с чувствами своих избранников и никогда не использовала их, в том числе финансово.

По словам девушки, друзей она тоже не предавала.

"К друзьям отношусь со всей душой, не использую и не использовала в своих каких-то целях", - заявила Байзакова.

Айжан отнесла себя к тем счастливицам, в жизни которых не было невзаимных романтических чувств.

"Мальчики, которые мне нравились, в итоге сами и влюблялись. Тьфу-тьфу-тьфу, не сталкивалась с безответной любовью", - похвасталась Айжан.

При этом, решая расстаться с возлюбленным, Айжан уходит навсегда и больше не возвращается к этим отношениям.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Айжан рассталась с отцом своего ребенка после трех лет романа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951419-ayzhan-bayzakova-otvetila-na-voprosy-ob-izmenah-predatelstve-druzey-i-nevzaimnoy-lyubvi/