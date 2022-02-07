"До меня не допрыгнуть любому, кто хочет меня укусить": Катя Гордон о силе честности

Катя Гордон. Фото: instagram.com/katyagordon

Российская певица, телеведущая и юрист Катя Гордон призналась, что всегда готова к колким вопросам. Гордон считает, что она максимально честна и в этом ее сила, передает NUR.KZ.

Одно из последних интервью Катя Гордон дала Юлии Меньшовой. В полуторачасовом разговоре с автором шоу "Сама Меньшова" юрист ответила на множество вопросов.

Она рассказала, почему скандал - это профессия, поведала о подарках за успешные юридические дела, ответила также на ряд вопросов личного характера.

"Я даже не воспринимаю скандал, как скандал. Это один из методов моей работы. Есть дела, к которым обязательно нужно привлекать внимание", - рассказала она в интервью.

Она также призналась, почему не любит шоу-бизнес.

"Я ненавижу шоу-бизнес. Я не хочу с ними общаться, зависеть от них денежно. Не хочу никакого взаимодействия с шоу-бизнесом. Они, может быть, замечательные люди, но я в таком виде, в котором существую, в постоянном противодействии с ними", - заявила она.

Интервью, на взгляд Гордон, вышло очень честным. Она отметила, что за 20 лет публичной жизни давно привыкла к колким вопросам. Об этом она написала в Instagram.

"Я не жду, что меня в интервью погладят по голове и знаю, что спросят как на суде. Больше того, мы все, публичные люди, должны быть к этому готовы. В этом нет ничего дурного и страшного - мы привыкаем и к комментарию: "Какие ужасные волосы" и "О, Боже, только не Гордон!".

Мы как дерево за вашим окном: кто выбросит пакет, пока никто не видит; кто скворечник прибьет, кто фотографируется. Мне привычно бесить, радовать, быть непонятной и понятной.

Самое крутое, что я могу себе позволить - быть максимально честной, это такая сила и высота, что до меня не допрыгнуть любому, кто хочет меня укусить", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Катя гордится своей жизнью, полной ошибок, борьбы и побед.

"Я ошибалась, я боролась, я сделала столько, что мной гордится даже самая моя завистливая одноклассница и, да, я завоевала свое право отвечать прямо на вопрос и иметь свое мнение и о своем прошлом, и о других публичных людях, и о политике.

И это невероятный кайф - сидеть в красном платье и честно делиться своей небезупречной, но невероятно полной жизнью", - отметила она.

Напомним, 41-летняя Катя Гордон в конце января этого года вышла замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954983-do-menya-ne-doprygnut-lyubomu-kto-hochet-menya-ukusit-katya-gordon-o-sile-chestnosti/