Блогер признался в проблемах с влиятельными родителями жены из семьи Ислама Каримова

Амиран Сардаров с женой. Фото: instagram.com/amiran495

Популярный российский блогер Амиран Сардаров признался, что столкнулся с проблемами в общении с влиятельными родителями своей жены Мариам Тилляевой - внучки первого президента Узбекистана. Об этом он сообщил в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром". Выпуск опубликован на YouTube-канале Gazgolder.

В студии прозвучал вопрос, влияет ли финансовое состояние семьи супруги на их отношения.

"Скажи честно, ты с ней из-за денег?" - поинтересовался один из гостей.

Блогер ответил, что родители перестали общаться с дочерью, когда он появился в ее жизни.

"Я бы хотел больше сказать что-то про личные отношения, так как всегда был открыт, но... Я так скажу: мы с Машей не общаемся с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать", - пояснил Амиран Сардаров.

Известно, что дедушка Мариам Тилляевой - первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Мама работает дипломатом, а отец - крупный бизнесмен.

Летом в Сети разразился громкий скандал из-за неприличного фото девушки вместе с мужем. На нем блогер прикрывал рукой гениталии супруги. Гневные комментарии посыпались со всего Узбекистана. Амиран Сардаров поспешил извиниться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947159-bloger-priznalsya-v-problemah-s-vliyatelnymi-roditelyami-zheny-iz-semi-islama-karimova/