"Хочу всегда быть рядом с ним": Тауекел Мусилим рассказал о любви к маленькому сыну

Тауекел Мусилим. Фото: instagram.com/mussilim

Тауекел Мусилим поведал о своей карьере и личной жизни в интервью для программы "Tаңшолпан". Актер без утайки рассказал, как относится к критике, сообщил о дате выхода нового фильма с его участием, а также признался, каким отцом старается быть.

Тауекел рассказал, что скоро на большие экраны выйдет новая комедия с его участием. Называется она "Маша и Дударай".

"В этом фильме, как и в известной песне "Дударай", парень-казах влюбляется в русскую девушку. Эту историю мы интерпретировали под современное время. Это романтическая, очень теплая, наполненная чувствами комедия. На большие экраны она выйдет 10 января. Трек к фильму "Дударай" я исполнил сам. Мне предложили и я подумал, почему бы не попробовать. Эта песня любима народом, я сам ее очень люблю", - отметил он.

Исполнение Тауекеля понравилось создателям фильма. Саундтрек в его исполнении оставили и даже успели снять клип. Актер отмечает, что спокойно относится к критике и всегда стремится достичь цели.

"Я привык к критике. Есть даже кинокритики, которые убеждены, что я пользуюсь успехом благодаря своей внешности. Не секрет, что в первую очередь ты должен подходить под образ своего героя, его фактуре. И потом уже испытывают твои актерские способности.

Я начал карьеру с модельного бизнеса, а потом пришел в кино. И тогда я часто проходил первый этап - подходил по типажу, но не проходил по видеопробам. Несмотря на это, я семь лет неустанно участвовал в кастингах, работал над собой.

Так, в 2014 году прошел на первую свою роль в сериале "Махаббатым жүрегімде". Было много критики. Почти 80 процентов зрителей оставили негативные комментарии в мой адрес. Остальные 20 - это в основном девушки, которые остались довольны образом героя. Дальше я продолжил работу, пошел на актерские курсы.

К съемкам фильма в "Поисках мамы" тщательно готовился. Был очень сильный актерский состав, режиссер очень сильный. Мы продемонстрировали фильм сначала на закрытом показе, куда пришли мои коллеги-артисты, продюсеры, критики. Те люди, которые меня критиковали, после просмотра фильма пожали мне руку со словами: "Ты молодец, у тебя получилось".

То же самое было и в моей карьере телеведущего. Я хотел доказать, если человек чего-то очень сильно хочет, у него получится", - поведал Тауекел.

Актер также рассказал, какой он отец. В начале января у него родился сын.

Я только-только познаю чувство отцовства. Через месяц моему сыну исполнится год. Это большая радость для нашей семьи. Так как я сам вырос без отца и не получил его воспитания, для меня очень важно слово "отец".

Хочу дать сыну все то, чего сам не испытал, всю ту отцовскую любовь, в которой сам нуждался. Хочу всегда быть рядом с ним, поддерживать его, учить жизни, разделять с ним трудности, всегда оказывать поддержку. Все еще впереди.

Я говорю Махаббат, что буду его водить всегда с собой, как только подрастет. Вместе будем заниматься спортом, ходить в горы. Пойдем с ним в поход.

Я всегда помогаю Махаббат, меняю одежду и памперсы, кормлю ребенка. Всегда стараюсь помочь супруге, когда она не успевает. Мне кажется, малыш все чувствует. И то, что ему уделяют внимание, он знает.

Ему было всего два месяца, помню, он рано проснулся, лежал рядом со мной и пристально на меня смотрел, я тоже посмотрел ему в глаза, мы не отрывали глаз друг от друга минуты две, и мне показалось, что между нами была ментальная связь, как будто мы поговорили. Он чувствует, что я его отец. Так хочу, чтобы сын первым произнес слово "папа", - отметил Тауекел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949087-hochu-vsegda-byt-ryadom-s-nim-tauekel-musilim-rasskazal-o-lyubvi-k-malenkomu-synu/