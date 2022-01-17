"Копия бабушки": Тауекел Мусилим с женой впервые показали лицо подросшего сына

Тауекел Мусилим с семьей. Фото: instagram.com/mahonti__

Отечественный актер Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат Туктибаева отметили первый день рождения сына. Родители впервые показали лицо малыша, передает NUR.KZ.

В начале января прошлого года Тауекел Мусилим впервые стал отцом. Актер устроил своему первенцу грандиозную выписку из роддома.

Все это время Тауекел и его супруга скрывали лицо сына за смайликами, однако теперь, когда ребенку исполнился год, родители решили показать свое чадо.

Таеукел опубликовал фото с супругой, сыном и матерью в Instagram и тепло поздравил сына с днем рождения.

"Слава Аллаху. Отметили годик Айторе. Сын мой, стань настоящим человеком. Твои бабушка, мама и папа приложат для этого все силы.

Не забывайте, что каждая семья - это отдельное государство. Давайте дадим правильное воспитание нашим детям, чтобы завтра они смогли принести пользу своей стране, обществу.

Пусть в нашем государстве будет как можно больше патриотов и воспитанных людей", - отметил он.

Подписчики поздравили счастливых родителей и бабушку с днем рождения малыша. Они отметили, что ребенок очень похож на маму Тауекеля.

"Копия бабушки", "Как сильно похож на бабушку", "На вас вообще не похож, копия мамы", "Внук своей бабушки", "Очень похож на вашу маму и жену", "Бабушкин дубликат", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951446-kopiya-babushki-tauekel-musilim-s-zhenoy-vpervye-pokazali-litso-podrosshego-syna/