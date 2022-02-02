"Очень много желающих участвовать": Дарига Бадыкова рассказала о конкурсе келинок

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Дарига Бадыкова недавно предложила провести конкурс келинок в Казахстане. Актриса рассказала, что нашлось много желающих принять в нем участие. Ей пишут молодые невестки из разных регионов, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова отметила, что цель конкурса келинок - это пропаганда традиций. Она призналась, что после того, как озвучила свою идею об организации подобного конкурса, ей стали приходить многочисленные письма. Невестки интересуются, когда состоится конкурс.

"Радует, что молодые келин очень хотят прославить традиции и обряды народа. Хочется провести конкурс в республиканском масштабе, чтобы в нем приняли участие невестки из всех областей Казахстана.

Собираюсь провести переговоры с администрацией Тараза, где и хотелось бы провести состязание. Очень много желающих участвовать. Планируем, что проведем конкурс в марте.

Все, кто хочет участвовать, начинайте готовиться уже сейчас, ведь время летит быстро. Это те девушки, которые стали келин год назад или три. Может возникнуть вопрос, почему только молодые келин?

Потому что молодые невестки не все знают традиции. И они должны принять участие, чтобы узнать о них. Ну, невестушки, хотите показать знание традиций своих регионов или поучиться?" - написала она.

Подписчики прокомментировали пост актрисы.

"А можно участвовать, если я ношу хиджаб?", "Пусть хотя бы стаж келинок будет до шести лет, а то и на конкурс красоты пойти не смогли", "Какая вы молодец!", "Организуйте для опытных келин отдельный конкурс", "Я из Тараза, буду участвовать!" - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954188-ochen-mnogo-zhelayuschih-uchastvovat-dariga-badykova-rasskazala-o-konkurse-kelinok/