"Будем пропагандировать традиции": Дарига Бадыкова предложила провести конкурс келинок

Дарига Бадыкова в роли Айсары. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Дарига Бадыкова поделилась идеей о проведении интересного конкурса. Актриса решила, что можно собрать молодых келинок из разных регионов Казахстана. Они будут состязаться за звание "Самой лучшей невестки", передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова отметила, что нужно пропагандировать традиции и мотивировать молодых невесток.

"Одна мысль не дает мне покоя, может, это говорит о том, что я стала человеком среднего возраста. Мне хочется провести конкурс келинок. Собрать невесток из разных регионов и провести конкурс в священном городе Таразе.

Пандемия, карантин, беспорядки - все это отразилось на нашем настроении. Люди ни о чем другом не могли думать, их сковывал страх. Включишь телевизор, а там только жуткие новости.

Разве плохо, если мы будет пропагандировать национальные традиции и мотивировать наших келинок. В народе говорят: "Примерная келин - гордость аула". А как вы считаете? Если созовем всех невесток Южного, Северного, Западного, Восточного и Центрального Казахстана? Приедете, молодые келинки?" - написала она в своем Instagram.

Подписчики одобрили ее идею. Однако многие считают, что участницами должны стать молодые женщины из обычных семей, а не популярные личности.

"Круто, но что могут знать молодые невестки? Пусть поучаствуют келинки со стажем", "В Туркестане лет десять назад был такой конкурс, моя мама участвовала. Было бы классно возобновить такое", "Это супер, только пусть попытают счастье не известные блогеры, а простые келин из аула", "Я хочу участвовать!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953483-budem-propagandirovat-traditsii-dariga-badykova-predlozhila-provesti-konkurs-kelinok/