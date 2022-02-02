Жания Джуринская рассказала, в каком возрасте посоветует выходить замуж будущей дочери

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская еще не родила дочь, но уже начала задумываться об ее будущем. Будущая мать рассказала, в каком возрасте посоветует наследнице выходить замуж, передает NUR.KZ.

В Instagram одна из подписчиц спросила Жанию, во сколько лет она советует женщинам вступать в брак.

"Вот кто-то поймет, кто-то - нет, но я своей дочери посоветую выходить замуж тогда, когда она очень уверенно будет стоять на ногах. Ибо всякое может случиться, и чаще всего ругаются в семьях из-за бытовухи/денег.

А если получилось так, что вышла замуж молоденькой и не успела самореализоваться, то сделай все, не жалея себя, чтобы у тебя был свой финансовый резерв, и он должен быть только твой!" - убеждена Джуринская.

Актриса обратила внимание подписчиц на то, что сейчас выполнить эти условия несложно, так как существует много онлайн-профессий и возможностей для самореализации молодых мам.

"Только многие либо ленятся, либо им проще жаловаться и ничего не делать", - посетовала Жания.

Знаменитость также представила, какие слова скажет своей будущей дочери.

"Главное - совершенствуйся и ищи себя в разных направлениях. Человек не имеет границ", - озвучила она советы для наследницы.

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Напомним, ранее мы писали, что беременная Джуринская нецензурно обругала разозливших ее хейтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954124-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-v-kakom-vozraste-posovetuet-vyhodit-zamuzh-buduschey-docheri/