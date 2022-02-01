"Пощечину хотела дать": беременная Джуринская нецензурно обругала разозливших ее хейтеров (видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская обругала двух девушек-хейтеров, которые разозлили ее своими замечаниями. Будущая мать призналась, что ей хотелось влепить им пощечину, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Жания выложила очень эмоциональное видео.

"Я обычно не нервничаю. Я такая вот хладнокровная, мне вообще по фигу. Но, видать, гормоны, беременность. Вчера меня две девушки просто выбесили, я вот пощечину хотела им дать, с фейковых страниц мне пишут. Одна пишет, что я играю на камеру, другая пишет, что я задолбала беременностью.

Ну пролистни ты меня! Ну не смотри ты меня! Ну заблокируй меня! Я же не для тебя одной делаю контент. Но в чем проблема, зачем мне выносить мозг? Вторая пишет, что я играю на камеру. То есть в жизни, если б я узнала, что я беременна, то такая: "Ну, окей". То есть такая реакция у меня в жизни, как этот человек предполагает?" - возмутилась Джуринская.

Она также рассказала, что ее разозлило сильнее всего в этой ситуации.

"Больше всего, что меня выбесило - "ты публичный человек, у тебя страница открыта, будем писать, терпи". Ну реально, некоторые подписчики уже загоняются, гонят, прям "здравствуй, дерево". Где мозги, я не знаю. То есть публичный человек должен "хавать" его комплексы, его проблемы с головой, он должен "хавать", потому что у него страница открытая. Он не должен играть на камеру. Он вообще ничего не должен, он должен с разрешения этого человека грузить посты", - озвучила свое негодование актриса.

Жания признала, что ей не нужно обращать внимание на такие вещи, но пояснила, почему не смогла удержаться от выражения возмущения.

"Просто она меня выбесила тем, что, когда я отстояла свои личные границы, написала ей: "Вы узко мыслите, уйдите с моей страницы, я буду делать все, что захочу", она мне в ответ еще написала, что я невоспитанная", - пожаловалась артистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953921-poschechinu-hotela-dat-beremennaya-dzhurinskaya-netsenzurno-obrugala-razozlivshih-ee-heyterov-video/