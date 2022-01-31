"Никого не хотел видеть": друг Куравлева рассказал, почему тот жил в доме престарелых

Леонид Куравлев: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Продюсер и гендиректор компании "Ру-Концерт" Евгений Морозов, друг актера Леонида Куравлева, объяснил, почему тот доживал остаток жизни в доме престарелых. По его словам, артист сам изъявил такое желание.

Морозов рассказал, что первыми словами Куравлева после смерти горячо любимой жены стала просьба отвезти его в дом престарелых, пишет Kp.ru.

"Он не только своим детям это говорил. Мы сидели с ним на лавочке у театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь", - вспоминает продюсер.

По его словам, дети у актеры очень внимательные, но сам он замкнулся и никого не хотел видеть.

"В деньгах он не нуждался. Он богатый человек, у него море элитной недвижимости в центре Москвы. Только одна его квартира в Доме на набережной стоит немалых денег. Просто у него не было сил жить. Жена была для него всем, он не смог справиться с этой потерей", - убежден Морозов.

Напомним, актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. СМИ назвали причину его смерти. Также стало известно, кому достанется имущество Куравлева более чем на 100 миллионов рублей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953857-nikogo-ne-hotel-videt-drug-kuravleva-rasskazal-pochemu-tot-zhil-v-dome-prestarelyh/