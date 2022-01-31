Стало известно, кому достанется имущество Куравлева более чем на 100 млн рублей

Леонид Куравлев: кадр физ фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Стало известно о существовании завещания актера Леонида Куравлева. Артист владел квартирами, дачей в Подмосковье и сбережениями. Все это теперь должно отойти его сыну и дочери.

О том, что Куравлев давно составил завещание, его друзья рассказали изданию Kp.ru. Согласно этому документу, все имущество артиста будет поделено поровну между его сыном Василием и дочерью Екатериной. Оно включает в себя несколько объектов недвижимости.

Супруги Леонид и Нина Куравлевы с детьми когда-то жили в квартире около Можайского шоссе, но много лет назад переехали в центр Москвы - там актеру дали новое жилье. После смерти жены артист жил в этом жилье с дочерью, которая на тот момент развелась со своим мужем.

Эта недвижимость представляет собой пятикомнатную квартиру на четвертом этаже в доме на набережной с видом на Москву-реку и Храм Христа Спасителя. Похожая квартира в этом доме стоит от 82 миллионов рублей.

Кроме этого, у Куравлева имелась дача в дальнем Подмосковье стоимостью около 10 миллионов рублей. Владел актер и некоторыми сбережениями.

Теперь все это имущество будет поделено между сыном и дочерью в равных долях.

Напомним, ранее СМИ назвали причину смерти актера Леонида Куравлева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953794-stalo-izvestno-komu-dostanetsya-imuschestvo-kuravleva-bolee-chem-na-100-mln-rubley/