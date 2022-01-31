Шепелев рассказал, как бросил первую жену и почему не женился на матери своего сына

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как оставил свою первую супругу, на которой женился в молодости. Он также объяснил, почему до сих не сочетался браком с Екатериной Тулуповой, с которой вместе растит троих детей, в том числе Платона от Жанны Фриске и общего Тихона, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Шепелев поднял тему обязательности официального брака.

"Вообще, на мой взгляд, штамп в паспорте, если мы говорим про двух взрослых и ответственных людей, вообще ни на что не влияет. Логика "не женится, чтобы в случае чего не платить алименты" - ну это совсем не про отношения, разве нет?

Сейчас объясню, почему я так думаю. Я вам раньше не рассказывал в подробностях о том, как был женат. Мне было что-то около двадцати. К тому моменту я встречался с одной девушкой, в общей сложности, наверное, лет семь. Это были мои первые и единственные на тот момент серьезные отношения", - рассказал телеведущий.

По словам Дмитрия, его избранница хотела замуж и детей и не скрывала этого, а сам он был сконцентрирован на карьере.

"И в общем, наверное, от отчаяния, она и ее родители не придумали ничего лучше, кроме как сказать, что, если мы не поженимся, то ее (мою девушку) после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска и свадьба - это, в общем, единственное, что может ее "спасти". Я поверил. Да. Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли.

До сих пор помню, как в ЗАГСе подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским, отвратительное чувство. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись", - вспомнил Шепелев.

С тех пор он считает, что отметка в паспорте не имеет никакого значения.

"После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше. И да! Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас", - пообещал телеведущий.

Между тем, подписчики Дмитрий категорически не согласились с ним.

"Когда мужчина любит, обязательно сделает предложение", "Для вас отметка, может, и не имеет значения, а для вашей девушки это очень важно, во-первых, это уважение к ней и ее детям с вашей стороны", "Для меня обязательно. Это как официально признать свою готовность к ответственности за другого человека", - высказались они.

Напомним, Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз в марте прошлого года. У него и Екатерины Тулуповой родился сын Тихон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953731-shepelev-rasskazal-kak-brosil-pervuyu-zhenu-i-pochemu-ne-zhenilsya-na-materi-svoego-syna/