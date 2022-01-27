"Делала много раз, но добилась своего": Айгуль Мукей рассказала о беременности с помощью ЭКО

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая и мать троих детей Айгуль Мукей призналась, что прибегала к экстракорпоральному оплодотворению много раз и в итоге "добилась" беременности, передает NUR.KZ.

Пользовательница соцсети спросила Айгуль в Instagram, сколько раз она делала ЭКО.

Телеведущая не стала скрывать такую личную информацию, признавшись, что ради беременности ей пришлось перенести не одну процедуру.

"Я в 2000-м году ходила и снимала репортажи про ЭКО и основоположника этого направления медицины. Снимала и восхищалась. Так много думала об этом, что, как говорится, намечтала. Делала много раз, но добилась своего", - написала мать троих детей.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Между тем, поклонникам знаменитости очень интересна личность ее супруга.

"Айгуля, очень хочется узнать о вашей второй половинке", - пишут телеведущей в комментариях они. Сама журналистка оставляет подобные слова без ответа.

Как ранее признавалась Мукей, ее старший сын Асанали появился на свет именно благодаря процедуре ЭКО. Во второй раз она забеременела в 2018 году. А в третий раз телеведущая стала мамой в апреле прошлого года.

Недавно журналистка обратилась к молодым казахстанцам, посоветовав им создавать семьи, а также рожать больше детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953178-delala-mnogo-raz-no-dobilas-svoego-aygul-mukey-rasskazala-o-beremennosti-s-pomoschyu-eko/