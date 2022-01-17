"Нас так мало, а страна большая": Айгуль Мукей посоветовала рожать больше детей

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей обратилась к парням и девушкам с несколькими советами. Она посоветовала им создавать семьи, а также рожать больше детей. Журналистка отметила, что большая семья - это круто, а кроме того, в стране маленькое население, передает NUR.KZ.

Свои рекомендации к молодежи Айгуль написала в Instagram.

"Первый совет девушкам и молодым людям: выходите замуж и женитесь. Приглядитесь к коллегам, прислушайтесь к советам старших, друзей или коллег. В вашем окружении 100% есть человек, которому вы очень нравитесь, а вы его игнорируете. Почему? Прислушайтесь к советам опытной тети", - посоветовала Мукей.

Несколько слов телеведущая адресовала и тем, кто уже создал свои семьи.

"Замужние и женатые, рожайте еще детей. Нас так мало, а страна большая. И вообще, дети и большая семья - это круто. Будете детей потом в Youtube снимать и миллионы долларов зарабатывать. Это тоже хороший повод родить", - пошутила она.

Следующий совет коснулся вопроса медицины.

"Для всего этого очень важно хорошее здоровье. Надо сдать анализы в начале года, для этого взять направление в своей поликлинике. Анализы стоят недешево, понимаю. Но сдавать их необходимо. Так вы не пропустите никакую болезнь. Если надо, сходите лучше к психологу на консультацию, только надо к проверенным", - заявила Айгуль.

При этом она отметила, что не рекомендует всякие марафоны и "прокачки" - по мнению женщины, все знания есть в книгах и соцсетях.

Мукей также призналась, что у нее самой есть несколько фобий.

"Фобии человека, рано потерявшего родителей и имеющего маленьких детей. А еще, как публичный человек, я стесняюсь посторонних", - высказалась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951420-nas-tak-malo-a-strana-bolshaya-aygul-mukey-posovetovala-rozhat-bolshe-detey/