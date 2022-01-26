Айгуль Мукей призналась, что на пенсии хочет жить за границей

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей призналась, что на пенсии хотела бы жить за границей, а пока будет продолжать работать и творить в Казахстане. Она также ответила на вопрос о пластических операциях, передает NUR.KZ.

На странице в Instagram Айгуль пообщалась с интересующимися ее жизнью подписчиками. Один из них спросил, планирует ли Мукей уехать из страны.

"Хотела бы на пенсии, с внуками. Сейчас нет - буду работать и творить здесь. За границей же надо жить на какие-то "шиши". Так что мой путь понятен и он меня радует - работа", - прокомментировала отечественная телеведущая свои планы.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Другой поклонник спросил, где Айгуль делала блефаропластику - операцию по изменению формы глазных век и разреза глаз.

В ответ журналистка заявила, что никогда не прибегала к такому способу изменения внешности.

"Никогда не делала пластических операций, лицо всегда было с собственным жирком. Сейчас хочу сделать нити на шею (но это тоже не операция)", - поделилась Мукей.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Напомним, ранее телеведущая Айгуль Мукей обратилась к парням и девушкам с несколькими советами. Она посоветовала им создавать семьи, а также рожать больше детей. Журналистка отметила, что большая семья - это круто, а кроме того, в стране маленькое население.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953002-aygul-mukey-priznalas-chto-na-pensii-hochet-zhit-za-granitsey/