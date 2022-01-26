"Папа смотрел в будущее": Линда Нигматулина рассказала, в честь кого ее назвал отец

Фото: Instagram/linda_nigmatulina

Казахстанская певица и актриса Линда Нигматулина, дочь советского актера Талгата Нигматулина, призналась, что папа предопределил ее судьбу, выбрав для нее имя, передает NUR.KZ.

Линда Нигматулина рассказала, что у нее могло быть другое имя, ведь мама и бабушка совсем не планировали называть ее Линдой.

"Меня хотели назвать по-другому. Мама хотела, чтобы я была Марианной. На полном серьезе! Бабуля хотела назвать меня Кариной или Зариной.

И только папа смотрел прямо в будущее и твердо сказал: "Она будет Линдой!". Семья тогда сильно удивилась, почему он выбрал такое странное заморское имя.

Все искренне не могли понять такого решения и папа пояснил: "Назову в честь жены Брюса Ли и жены Пола Маккартни!". Бабуля не понимала больше всех, причитала, что имя не наше, люди не поймут.

Но папа спокойным и уверенным голосом сказал: "Жанна Абдуллаевна, это сейчас вам непривычно, но через 20 лет это имя будет очень актуальным! Как в воду глядел! Спасибо, папа!" - поведала она свою историю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что имя Линда очень идет актрисе.

"У вас очень красивое имя, как и вы сами. Счастья вам, Линда", "Не представляю вас с другим именем!", "Имя и фамилия созвучны", "Это было точное попадание!", "Красавица", - написали они.

Мы писали ранее, что живущая в Москве Линда Нигматулина сообщила о своем намерении переехать в другую страну. Позже выяснилось, что актриса переехала в Нур-Султан, будучи в столице, она порадовала фанатов творческими новинками и кардинальной сменой имиджа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952963-papa-smotrel-v-buduschee-linda-nigmatulina-rasskazala-v-chest-kogo-ee-nazval-otets/