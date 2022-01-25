"Понял, что это не мое": Санжар Мади рассказал, почему не хотел бы жить в Америке

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади пообщался со своими подписчиками в Instagram и ответил на их вопросы. Он рассказал, в каких новых фильмах снялся, а также признался, кто его мотивирует на успех и почему он не желает жить в США, передает NUR.KZ.

Поклонники Санжара Мади с нетерпением ждут его новых фильмов. Они спросили, когда же смогут насладиться игрой своего кумира.

"С 2020 года стоят три картины в очереди на показ - "Келинка Сабина-3" (Казахстан), "Тамыр" (Казахстан), "Лилит" (США). Но их судьба мне, к сожалению, неизвестна", - ответил он.

Отметим, что ранее продюсер Нуртас Адамбай выразил надежду на то, что третья часть "Келинки Сабины" выйдет на большие экраны к Наурызу.

Сторис Санжара Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Подписчики поинтересовались, желает ли актер жить и работать в США.

"Работать - да, прям, чтобы ПМЖ - нет. Раньше мечтал об этом, но после учебы и работы понял, что это не мое - ни ритм, ни уклад, ни комфорт. Многие мои знакомые, которые туда стремились, вернулись или поменяли страну. Это уже не центр Вселенной", - отметил Санжар.

Сторис Санжара Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Актер также признался, кто служит для него мотивацией. Он показал фото главного человека в своей жизни - это его дочь Умай. Санжар - очень примерный и любящий папа, он много времени проводит со своим ребенком. Ранее его фото с малышкой растрогало фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952929-ponyal-chto-eto-ne-moe-sanzhar-madi-rasskazal-pochemu-ne-hotel-by-zhit-v-amerike/