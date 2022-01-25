"Прекрасная пара": мать шестерых детей Динара Султан показала фото с мужем

Динара Султан с супругом. Фото: instagram.com/dinara_sultan1

Казахстанская певица Динара Султан поздравила супруга с днем рождения и опубликовала совместное с ним фото в соцсети. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали семье счастья, передает NUR.KZ.

Фотографию с мужем Динара опубликовала в Instagram.

"С днем рождения, дорогой", - написала она, добавив смайлик в виде сердечка и отметив хештеги "любовь" и "счастливый день рождения".

Подписчики прокомментировали пост певицы. Они пожелали их большой семье счастья и любви. К поздравлениям присоединились и звездные коллеги - Жазира Байрбекова, Аида Кауменова, Меруерт Мусрали и другие.

"Динарочка, поздравь моего брата с днем рождения!", "Главное - будьте здоровы, живите долго", "Желаю супругу здоровья и чтобы безмерно любил", "С днем рождения. Здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях", "У вас очень приятный муж, счастья вам", "Вы такая прекрасная пара, так нравитесь мне", "Таких людей искренних очень мало", - написали они.

Ранее Динара Султан раскрыла правду о своем муже. Она также показала кадры со своей свадьбы, где "свидетелями" невесты выступили ее дети. Молодоженами супруги стали спустя десять лет совместного проживания, имея пятерых детей.

Мы писали о том, что фото Динары Султан с детьми умилило подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952812-prekrasnaya-para-mat-shesteryh-detey-dinara-sultan-pokazala-foto-s-muzhem/