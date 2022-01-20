"Каждый сам создает свою судьбу": Акерке Буркитбай поразмышляла о праве выбора

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Актриса Акерке Буркитбай рассказала, чем была занята в прошлом году и какие планы наметила на этот год. Супруга исполнителя Али Окапова решила изучить углубленно психологию, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что 2021 год был для нее ярким и непростым.

"Вышла из зоны комфорта, начала развиваться в абсолютно новой для меня сфере и не переставала учиться. Много путешествовала и стремилась быть каждый день ближе на шаг к своим мечтам и целям", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Акерке получала удовольствие от результата своего труда. В этом году она намерена продолжить учиться и освоить такую интересную науку, как психология.

Сторис Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка уверена, что судьбу каждый из нас вершит сам. И в наших руках сделать жизнь ярче и содержательнее, наполнить ее смыслом или бесцельно коротать дни.

"Каждый сам создает свою судьбу... Жизнь может давать разные подсказки, знаки, но в конечном итоге все определяется выбором самого человека. И такой выбор мы делаем каждый день, каждый час, каждую минуту. Сегодня я четко понимаю, куда я иду. Чего я хочу, как я это хочу делать и с кем", - заявила она.

Мы писали, что Акерке Буркитбай показала снимки с кастинга на роль Томирис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952138-kazhdyy-sam-sozdaet-svoyu-sudbu-akerke-burkitbay-porazmyshlyala-o-prave-vybora/