"Рамен, спа и массаж": Айсауле Бакытбек рассказала, как пытается спровоцировать роды

Айсауле Бакытбек с мужем. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек, которая находится уже на 42-й неделе беременности, рассказала, как пытается спровоцировать роды. Для этого блогерша отправилась лакомиться острой лапшой, а также наслаждаться спа и массажем. Она также попросила для успокоения у подписчиц позитивных историй о поздних родах, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айсауле дала понять, что не может дождаться, когда же ее первенец уже появится на свет.

"Loading. Немного позитива вам в ленту. Очень хочу с вами пообщаться и уже просто не могу не задать пару вопросов! Все из-за того, что хочу ваших советов и успокаивающих позитивных историй. Пошла 42 неделя беременности. ПДР у меня был 10.01, эти пару дней голова забита только вопросом, как бы уже все-таки поскорее родить.

Прогулки, секс, бассейн, теплый душ. Знаю-знаю! Сегодня иду есть рамен, да поострее, и в спа, схожу на массаж, говорят, тоже помогает (естественно, беременным разрешен только специальный вид массажа для беременных, без самодеятельности)", - рассказала блогерша.

Будущая мама призналась, что у нее возникло ощущение, будто все вокруг рожают либо готовятся к этому. Себя же Айсауле сравнила с верблюдицей - как известно, самки этих животных ходят беременными больше года.

"Как у вас начались роды? Желательно ответы от тех, кто так же ходил до 40-42 недели. Спасибки", - попросила она историй у подписчиц.

"Многие первородки рожают на 41-42 неделе. Удачи вам", "Не торопитесь! Всему свое время", "Не переживайте, как говорится, из роддома никто еще беременным не выходил. Отдыхайте и спите, да побольше", - успокоили ее пользовательницы соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951555-ramen-spa-i-massazh-aysaule-bakytbek-rasskazala-kak-pytaetsya-sprovotsirovat-rody/